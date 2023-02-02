شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الفوز على المريخ السودانى خير إعداد للإسماعيلى استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام من المواجهة الودية التي أقيمت ضد المريخ السوداني مشيرًا إلى أن تلك المباراة قد حملت العديد من المكاسب.

وفاز الدراويش على بطل السودان برباعية نظيفة وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأضاف: "تجربة مفيدة بكل المقاييس بعد تجهيز مجموعة من اللاعبين البعيدين عن المشاركة، ومن مكاسب الودية ظهور اللاعبين الصاعدين بمستوى مميز وأراهم المستقبل المشرق للنادي خلال الفترة المقبلة ".

واختتم تصريحاته: ”تلك الودية أراها أفضل إعداد قبل مباراة الاتحاد السكندري الشقيق وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا العظيمة".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف، بعدما غاب عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.