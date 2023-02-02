الامارات | مدرب ريال مدريد يلمح إلى خطأ رونالدو.. ويتحدث عن مصير بنزيمة ومودريتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدثت العديد من وسائل الإعلام العالمية، وبينها الإسبانية خلال الأيام الماضية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يحظى برفقة اثنين من رفاقه السابقين في ريال مدريد، مع ناديه الجديد النصر السعودي، ويتعلق الأمر بالفرنسي كريم بنزيمة، الحائز على الكرة الذهبية، والمتوج بها سابقا، مايسترو خط وسط مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أنشيلوتي اعتراضه على هكذا صفقات، قائلا إن "نجوم مدريد من الأفضل لهم الاعتزال في مدريد"، مشيرا إلى أن هذا يفترض أن يكون في حال لم يكن الهدف المال فقط.

وألمح أنشيلوتي بذلك إلى أن رونالدو ربما قرر الانتقال إلى النصر من أجل المال، خاصة مع الحديث عن أن صفقة رونالدو تناهز 400 مليون دولار لموسمين، ما يعني أنه سيستمر في اللعب حتى يتخطى عامه الأربعين، إذ يبلغ حاليا 38 سنة. ورفض أنشيلوتي التحدث مباشرة عن رونالدو، لكنه ألمح إلى أنه قد يكون ارتكب خطأ كبيرا بعدم الاستمرار مع مدريد والاعتزال فيه، بعد أن انتقل منه إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد، وبعدهما النصر، وذلك حين تحدث عن بنزيمة ومودريتش قائلا: "لا أتصور بنزيمة ومودريتش يأتيان إلى مكتبي من أجل نصيحة في هذا الخصوص، أساطير مدريد عليها أن تبقى في مدريد، وتعتزل هنا (مدريد)، هذا ما أعتقده، خاصة ونحن نتحدث عن اثنين من الأساطير".

ويبلغ بنزيمة من العمر 35 سنة، ومودريتش 37، وحسب الإعلام الإسباني، فقد تلقى كلاهما عرضا براتب صافي سنوي يصل إلى 30 مليون دولار، مقابل اللعب للنصر أو ناد آخر في الدوري السعودي بدءا من الموسم المقبل. لكن كلا اللاعبين لم يعلقا أبدا على هذا الأمر.

يذكر أن رونالدو لعب حتى الآن مباراتين للنصر، ولم يسجل أي هدف، بينما يملك اللاعب تاريخا مميزا مع ريال مدريد سابقا، حيث صنع نجوميته معه، بعد أن سجل 450 هدفا في 438 مباراة في كل المسابقات، محققا كل ما يحلم به أي لاعب من الألقاب الأوروبية والعالمية.