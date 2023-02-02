الامارات | ماذا قال رئيس الاتحاد السعودي عن مقترح انتقال روسيا إلى "آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، لـ"رويترز" إن الموافقة على دخول روسيا إلى الاتحاد الآسيوي مرتبطة فقط بدراسة شاملة للنتائج. وعاقب الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) روسيا بمنع فرقها من خوض كل المنافسات بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي، ومع استمرار الحظر تزايدت تكهنات حول الخطوة القادمة للاتحاد الروسي.

وأقر ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي بأن التحول من اليويفا إلى الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 دولة، خيار محتمل للسماح لمنتخب وأندية روسيا بخوض منافسات دولية. ونالت روسيا دعم المجلس الأولمبي الآسيوي الأسبوع الماضي بعدما عرض على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء المشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل لأولمبياد باريس 2024 في حال استبعادهم من التصفيات الأوروبية. وأكد المسحل أن هذا التحول مرهون بتقييم شامل من الاتحاد الآسيوي.

وأضاف المسحل الذي أصبح عضوا بمجلس الفيفا أمس "هذا يحتاج إلى دراسة متأنية حقا، ماذا يمكن أن يضيف هذا إلى القارة؟ ما المنافع التي ستعود على كرة القدم الآسيوية من هذه الخطوة؟ في السنوات الأخيرة لم نشاهد تحولا كهذا لذا يتطلب الأمر الكثير من الدراسات المتعمقة لتقييم إن كان من المنطقي فعل ذلك، اذا كان الطلب حقيقيا".

وكان الروسي أليكسي سوكورين عضو مجلس الفيفا السابق ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 حاضرا في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي أمس ما يزيد التكهنات حول حدوث مناقشات بين روسيا ومسؤولين آسيويين. لكن المسحل قال إنها مجرد تكهنات. وتابع "حضر أربعة أيضا من أعضاء مجلس الفيفا كضيوف.

ولم أسمع شيئا عن أي نوايا لروسيا لاتخاذ هذه الخطوة، لكن اذا أصبحت رسمية ستتعامل السلطات المعنية، سواء الاتحاد الآسيوي أو الفيفا أو اليويفا.

لكن لأكون صادقا لم أسمع أي شيء عن الأمر وهذه مجرد تكهنات من وسائل الإعلام". وانتقالات الدول نادرة جدا بين الاتحادات، وتركت كازاخستان الاتحاد الآسيوي في 2000 لتصبح من أعضاء اليويفا بعد عامين، بينما انتقلت أستراليا من الأوقيانوس إلى آسيا في 2006. ولم تحظ خطوة أستراليا بقبول لدى البعض في آسيا خاصة بعد استحواذها على أحد مقاعد القارة بكأس العالم منذ ذلك الحين.