الامارات | سان جيرمان ينفي تورطه في فشل صفقة زياش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه أن سان جيرمان ليس مذنبا في فشل التعاقد مع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشيلسي في اليوم الأخير بالانتقالات بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق لم يتم بسبب تأخير في الإجراءات. وأضاف "زياش، تحدثنا عن رغبتنا في ضم لاعب بعد رحيل بابلو سارابيا، كنا نبحث عن لاعب يمكنه اللعب في الجانب الأيمن بالهجوم، للأسف لم يتم الأمر".

في المقابل شدد المدرب في تصريح صحافي على أن سيرجيو راموس وكيليان مبابي لم يتعرضا لإصابتين خطيرتين خلال الفوز 3-1 على مونبلييه بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس. وأوضح جالتييه أن اللاعبين خرجا مبكرا للراحة وسط جدول مباريات مزدحم. وسيخوض سان جيرمان، الذي عزز صدارته للدوري بفارق خمس نقاط، خمس مباريات بين 4 و19 فبراير شباط الجاري.

وأشار جالتييه إلى أن المدافع راموس أصيب في العضلة الضامة بينما واجه المهاجم مبابي مشكلة في الركبة، واستبدل الثنائي في الشوط الأول. وأبلغ مؤتمرا صحفيا "فضل سيرجيو الخروج وعدم المخاطرة بسبب الانزعاج العضلي الذي شعر به".

وتابع "بخصوص كيليان أصيب في التحام بعد مراوغة، كدمة في الركبة..خلف الركبة، سواء في الركبة أو في العضلات، كدمة أم تورم؟ لا نعرف حتى الآن. وأضاف: "لكن بالنظر إلى سلسلة المباريات المتلاحقة لا يمكن بالطبع المخاطرة لأن الجدول مزدحم جدا، لكن لا يبدو أن إصابة أي منهما خطيرة".