«رسالة واضحة» .. كيف رد حسام البدري على تدريب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المدير الفني السابق للنادي الأهلى، حسام البدرى حقيقة ما أثير حول استعداده لتدريب الزمالك، وما إذا كان قد تلقى عرضًا بذلك.

وقال خلال حوار مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إنه تلقى اقتراحا من قبل بتدريب الزمالك وأنه رد عليه برسالة واضحة.

وتابع حسام البدرى: "كان ردي هو أن الزمالك نادٍ كبير، وشرف لأى مدرب أن يتولى تدريبه، ولكن الأهلى والزمالك كل منهما لأبنائه، وأنا أنتمى لـ الأهلى، ولذلك من الصعب جدًا أن أدرب نادى الزمالك".

وردًا على سؤاله عما إذا كان يراوده حلم العودة لتدريب الأهلى من جديد، قال البدري: أكيد.. وَلِمَ لا؟.. ولا أرى أن هناك أسبابًا تمنعنى من العودة للأهلى".

وفي سياق آخر، حقق الأهلى فوزًا ثمينًا بثلاثية دون رد فى مرمى أوكلاند سيتى بطل أوقيانوسيا فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بالدور ربع نهائى كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.