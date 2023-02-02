شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل جديدة فى ملف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف محمود كهربا لاعب الأهلى بعد جلسة الاستماع الخاصة بأزمته مع الزمالك بسبب عدم دفع الغرامة الموقعة عليه من فيفا لصالح ناديه الأسبق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، "الجميع يترقب موقف كهربا وهناك احتمال كبير لتجديد عقوبة إيقاف كهربا وعندما سألنا القانونين أكدوا أن هناك استئناف في التو واللحظة وهذا الاستئناف يوقف الحكم حتى شهر سبتمبر المقبل وهذا هو وجهة نظر الأهلى وننتظر ما سيحدث".

وتابع: "الجهة القانونية مع كهربا عرضت على لجنة الانضباط أن اللاعب لابد أن يلعب حتى يحصل على راتبه ويسدد قيمة العقوبة وننتظر ونرى الموقف".

وفيما يخص مصير صفقات الزمالك التى لم يتم قيدها فى فترة الانتقالات الشتوية أكد أن الرد الذى وصله كالتالي من الممكن البحث عن دول لم يغلق القيد بها حتى الآن وتتم إعارتهم ويلعبوا فيها على أن يعودوا في نهاية الموسم قبل العودة للزمالك بسبب التعاقد معهم.