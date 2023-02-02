شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب هيئة استاد القاهرة لإعادة مباراته أمام شباب بلوزداد للاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخاطب مسئولو الزمالك، اليوم، هيئة استاد القاهرة من أجل الموافقة على عودة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة.

كانت مباراة الزمالك وشباب بلوزداد تم نقلها إلى استاد برج العرب بسبب أعمال الصيانة فى استاد القاهرة، إلا أن مسئولى الزمالك خاطبوا مسئولو هيئة الاستاد الذين أكدوا على موافقتهم لخوض الزمالك مباراته الأولى فى أفريقيا على نفس الملعب الذى يخوض عليه جميع مبارياته بالدورى فى ظل الحاجة الماسة لأول ثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار فى أفريقيا والتأهل لدور الثمانية.

تلقى نادى الزمالك بالأمس خطابا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.

في سياق مختلف يعقد أسامة نبيه، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق البعيد عن المشاركة منذ فترة لتحفيزه فنيا والرفع من روحه المعنوية بعد استبعاده طيلة الفترة الماضية وشعوره بحالة من الضيق بعد خروجه من قائمة الفريق فى مباراة فيوتشر الأخيرة من أجل تجهيزه على أمل الإستعانة به فى المباريات المقبلة.