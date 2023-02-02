شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى فى السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، فى مشواره للمنافسة على تحقيق ميدالية جديدة فى مونديال الأندية.

وحقق فريق الأهلى فوزا كبيرا على أوكلاند سيتى بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو، وذلك فى الدور التمهيدى الأول لكأس العالم للأندية المقامة فى المغرب.

ويلتقى الأهلى مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) مساء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

كولر: نستعد بشكل جيد لمواجهة سياتل

وأكد مارسيل كولر، أن الأهلي حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، ‏التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز ‏بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏

وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا ‏الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح ‏الفريق الثقة.‏

وأضاف المدير الفني: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من ‏الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه ‏مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة".‏

وواصل كولر حديثه: "في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا بعدما فتح المنافس خطوطه، وهو ‏ما سهل مهمتنا وعاقبناه بتسجيل هدفين".‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام سياتل ساوندرز ‏المقرر لها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حصل على ‏مباريات لبطل أمريكا وسوف يشاهدها خلال الساعات المقبلة للتحضير بشكل جيد للمباراة ‏القادمة.‏