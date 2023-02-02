شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ونجوم الكرة يشاركون ناصر ماهر فى احتفاله بزفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر بحفل زفافه، مساء أمس الأربعاء، فى أحد الفنادق الكبرى، مستغلًا عدم انشغال فريقه بمواجهات فى الدورى حاليًا.

وحرص نجوم الكرة وفى مقدمتهم مؤمن زكريا، ولاعبو فيوتشر على التواجد فى حفل زفاف ناصر ماهر لمشاركته فى احتفاله.

وأغلقت إدارة نادى فيوتشر باب الرحيل بشكل نهائى أمام نجوم الفريق، خاصة بعد ترددت أنباء عن اهتمام الزمالك بناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وعودة مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبد الواحد لكن النادى أعلن غلق باب التفاوض مع أى لاعب قبل ساعات من إغلاق باب القيد.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر، فى تصريحات خاصة، أن إدارة النادى قررت بشكل نهائى غلق باب الرحيل أمام النجوم فى الوقت الحالى، بسبب مشاركة الفريق فى كأس الكونفدرالية الأفريقية ومنافسته فى أكثر من بطولة محلية.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التى تسببت فى تلقى الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجارى، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادى الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي.