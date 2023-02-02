شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الكاراتيه يتصدرون التصنيف العالمى للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لاعبو منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاء 7 لاعبين فى المركز الأول كل حسب وزنه، وآخرين فى المراكز من الثانى للتاسع.

وتصدر التصنيف كل من يوسف بدوى، عبد الله ممدوح، عمر متولى، عمر عثمان، جنة على، محمد أشرف،منة شعبان، طه طارق.

وفى المركز الثانى جاء محمد رمضان، فرج يوسف، عبد الله التهامى، أحلام يوسف، مريم العزبى مركز ثانى بينما جاءت ريم سلامة، جنى حازم، وفريال أشرف وملك البربرى، على الصاوى فى المركز الثالث.

وتصدر منتخب الكاراتيه الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى التى أقيمت بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضى بصالة استاد القاهرة.

ونجح لاعبو المنتخب فى تحقيق 13 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كل من طه طارق، عبد الله هشام، ريم سلامة، بينما حصد الفضيات كلا من محمد جابر، نورسين على، وسلمى حسن.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من: كريم أبو عيطة، محمود بدوى، أحلام يوسف، بسملة حسن، فريال أشرف، سهيلة إسماعيل، بالإضافة إلى دينا مصطفى.