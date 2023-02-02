شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع كهربا فى فيفا اليوم لحسم مصيره مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد، اليوم الخميس، جلسة استماع خاصة أمام اللجنة التأديبية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلى، بعد فسخ اللاعب عقده مع الزمالك من طرف واحد والرحيل عن القلعة البيضاء.

يذكر أن كهربا تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح فريقه السابق الزمالك، وانتهت مدة الإيقاف فى 11 يناير الماضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع فريقه وتألق مع الأهلى.

ويحضر جلسة الاستماع فى سويسرا أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي، محامى كهربا التونسى على عباس الخاص، والذى سيقوم بتقديم مستندات جديدة في القضية المنظورة بالفيفا.

وتصدر اللجنة التأديبية قرارًا بعد سماع محامى محمود كهربا، ويتوقف هذا القرار بناءً على الحيثيات التى سيتقدم بها محامى اللاعب خلال الجلسة.