شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الجابون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الجابون وديا غدا الجمعة في التجربة الودية التي يعتمد عليها البرازيلي ميكالي ويعتبرها بروفة لمباراتي زامبيا المقبلتين والحاسمتين في مشوار المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مرانا مفتوحا لوسائل الإعلام اليوم الخميس، في الخامسة والنصف بعد غد الخميس لمدة 15 دقيقة فى إطار استعداد المنتخب لمواجهة زامبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب باريس 2024.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى :"حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبه، وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي".

وفى خط الوسط ضمت القائمة: "إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد، وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب ميكالى مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم.