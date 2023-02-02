شكرا لقرائتكم خبر عن أموال صفقة إمام عاشور تنعش خزينة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجي داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة،وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصري، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى،بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.

في سياق مختلف يعقد أسامة نبيه، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق البعيد عن المشاركة منذ فترة لتحفيزه فنيا والرفع من روحه المعنوية بعد استبعاده طيلة الفترة الماضية وشعوره بحالة من الضيق بعد خروجه من قائمة الفريق فى مباراة فيوتشر الأخيرة من أجل تجهيزه على أمل الإستعانة به فى المباريات المقبلة.

ويكثف أسامة نبيه جلساته مع فتوح لتجهيزه من الناحية الذهنية والفنية للعودة للمشاركة مع الفريق بعد غيابه فى المواجهات الماضية، بسبب أزمته، ويرغب المدير الفنى فى تجهيز كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى المرحلة المقبلة.