شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضع الرتوش الأخيرة على قائمة أمم إفريقيا قبل إرسالها للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية للشباب المقرر انطلاقها يوم 19 فبراير الجارى على 3 ملاعب هى القاهرة والإسكندرية والسويس.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من 19 فبراير الجارى، إلى 12 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا أفريقيا يتقدمهم منتخب مصر صاحب الضيافة، وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مباشرة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 التى تستضيفها إندونيسيا.

طالب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بالتعاون مع منتخب الشباب والسماح للاعبين بالانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19فبراير حتى 12 مارس.

وفاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003، على الفريق الأول بنادى القناة بثنائية نظيفة، سجل هدفى منتخب الشباب فى مرمى القناة الثنائى يوسف عزب ويوسف حسن، وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.