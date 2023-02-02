الامارات | السماحي: منتخب الإمارات جاهز فنياً للبطولة العربية للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة التاسعة صباح اليوم منافسات بطولة كأس العرب للتايكواندو والتي تقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وينظمها اتحاد الامارات للتايكواندو بمشاركة 722 لاعب ولاعبة من الدول العربية وتعتبر من البطولات المصنفة )جي واحد G1)، ويشارك بها منتخب الامارات بعدد 33 رياضيا وبواقع 15 لاعبة و18 لاعباً.



من جهته أكد الأمين العام للاتحاد ان لاعبي ولاعبات الامارات يطمحون لتحقيق افضل المراكز المتقدمة ونيل الميداليات الملونة والذهبية منها في الواجهة وقال السماحي للامارات اليوم: سعداء للجاهزية الفنية الجيدة التي وصل لها لاعبي ولاعبات المنتخب بمتابعة ودعم رئيس مجلس ادارة اتحاد التايكواندو الدكتور أحمد حمدان الزيودي والاعضاء والأندية الإماراتية للتعاون المثمر الذي قاد لبناء منتخب قادر على المنافسة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية G2، ونحن جاهزون لخوض المنافسات والشكر موصول للمدرب تامر صلاح لجهوده الفنية القيمة لتطوير اداء المنتخب ونحن نعلم ان البطولة قوية بمشاركة لاعبين ولاعبات دوليين مميزين لكن ثقتنا عالية بلاعبي ولاعبات المنتخب.