شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه طوخ ودياً اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف مباراة ودية مع طوخ في الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 7 فبراير باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

نجح مسئولي نادى طلائع الجيش في التعاقد مع 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق وتصحيح مساره بالدور الثانى للدوري.

حيث أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

كما تعاقد الطلائع مع السيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق،

كما نجح مسئولو طلائع الجيش في التعاقد مع النيجيري بول جوليوس المهاجم لمدة موسم ونصف فيما تم التعاقد مع النيجيري إبراهيم اليو الجناح الايسر لمدة موسمين ونصف بينما جاءت صفقة إستعارة النيجيري فافور أكيم صانع الألعاب لمدة 6 شهور قبل غلق باب القيد الشتوى.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثمانية لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.