حرس الحدود يراهن على صفقاته الخمس لتحقيق الانتفاضة وتصحيح المسار

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القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني لفرق حرس الحدود على صفقاته الخمسة التي أبرمها النادي في فترة القيد الشتوي، لتحقيق انتفاضة قوية للفريق في المباريات المقبلة وتصحيح المسار.

وتعاقد الحرس مع النيجيري فالانتين أودو بالإضافة إلى حارس المرمى أحمد السعدني من سموحة وأحمد على في صفقة انتقال حر، واستعارة أحمد قاسم من إنبي وإسلام جمال من فاركو.

وبدأ الجهاز الفني لفريق حرس الحدود في تجهيز الحارس أحمد السعدني المنضم حديثا لصفوف النادي، لحراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة والمقرر لها الأحد المقبل.

وأعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود التعاقد مع أحمد السعدني حارس مرمى نادي سموحة في الانتقالات الشتوية الحالية، وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين قبل استئناف مباريات الدوري الأسبوع القادم.

وخسر حرس الحدود من نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود لمواجهة غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد غزل المحلة.