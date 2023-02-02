شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعلن المشاركة فى البطولة العربية على نفقة الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد المصارعة عن انطلاق البطولة العربية للمرحلة العمرية تحت 17 و 18 سنة ، فى الفترة من 4 إلى 7 ماري المقبل بالمملكة العربية السعودية ، على أن تكون المشاركة على نفقة الهيئات

وكشف اتحاد المصارعة أن المشاركة فى البطولة تكون على نفقة الهيئات الراغبة فى الاشتراك بالمنافسات وان يكون الاشتراك بخطاب رسمى من الهيئة التابع لها اللاعب.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة الرانك العالمى الأولى والتى تقام بكرواتيا فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، على أن يشاركون فى نهاية نفس الشهر ببطولة الرانك العالمى الثانية التى تقام بمصر "إبراهيم مصطفى".

وتتكون قائمة المنتخب فى البطولة من كلا من عمرو رضا فى المصارعة الحرة، و سمر حمزة فى المصارعة النسائية وأحمد بغدود فى المصارعة الرومانية.

ويرافق كل لاعب مدربه حيث كمال عبده للرومانى، ومحمد طلبة مدير فنى للحرة والنسائية، ويرأس البعثة سيد جمعة عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة.



