شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً دورياً عن ثنائى الأهلى المُصاب بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تقريراً دورياً عن الثنائي المُصاب بالرباط الصليبي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث يحرص المدير الفني على متابعة حالة الثنائي ومعرفة تطورات برنامجهما التأهيلي ويُقدم المدير الفني لهما كل سُبل الدعم المعنوي من أجل الإنتهاء من البرنامج العلاجي والعودة للمشاركة في المباريات.

من ناحية أخرى ، تسلّم النادي الأهلي مؤخراً بطاقة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وقام النادي الأهلي بقيد القندوسي في قائمته المحلية والأفريقية.

ووافق الأهلي في وقت سابق على بقاء القندوسي مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين المُقامة حالياً في الجزائر ، ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية كان مُمكناً حتى يوم 30 يناير الماضي.

قيد القندوسي مع الأهلي كان من الممكن أن يُبعد اللاعب عن استمراره مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا للمحليين لأنه تحوّل من لاعب محلي إلى محترف لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حسم هذا الأمر وسمح للاعب بالبقاء مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا للمحليين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السماح لـ أحمد قندوسي بمواصلة مشواره مع المنتخب الجزائري المحلي، في البطولة الأفريقية للاعبين المحليين قبل الالتحاق بناديه الجديد.

وطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الكاف الحصول على رخصة استثنائية لاستمرار اللاعب بالمشاركة مع "محاربي الصحراء" في مباريات البطولة الافريقية للمحليين بعد موافقة الأهلي.