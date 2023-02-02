شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لقاءات ساخنة اليوم فى افتتاح الدور الثانى من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الخميس، 7 مواجهات ساخنة في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى، بين شبان قنا مع الفيوم، طامية مع النصر للتعدين، بترول أسيوط مع أسمنت أسيوط، لافيينا مع المنيا، كيما أسوان مع المدينة المنورة، الجونة مع الألومنيوم، وديروط مع مصر المقاصة.

ويستضيف فريق لافيينا متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة، فريق المنيا صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، في مباراة يأمل فيها المجرى جورج كاليدى المدير الفني لفريق لافيينا في مواصلة الانتصارات والتربع على الصدارة، فيما يسعى نبيل محمود مدرب المنيا إلى تحقيق الفوز والمفاجأة بعد التدعيمات الكبيرة التي أبرمها في الانتقالات الشتوية.

ويستقبل فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، فريق أسمنت أسيوط صاحب الحادى عشر برصيد 17 نقطة، في ديربى أسيوط، ويسعى هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق بترول أسيوط إلى حسم الديربى لصالحه ومواصلة الضغط على فريق لافيينا المتصدر في انتظار أي سقوط له للانقضاض على الصدارة، فيما يأمل الإسبانى الإسباني يوسو جونزاليس مدرب فريق أسمنت أسيوط في خطف الثلاث نقاط والعودة مجددا لسكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويلتقى فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، مع فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس برصدي 22 نقطة، وطالب أحمد مصطفى بيبو لاعبو الجونة بحسم المباراة لصالحهم وتحقيق الثلاث نقاط للعودة على المنافسة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز، في المقابل يسعى طالب العيسوي مدرب الألومنيوم لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ومواصلة التقدم في الترتيب.

وفى نفس التوقيت يلتقى شبان قنا مع الفيوم، طامية مع النصر للتعدين، كيما أسوان مع المدينة المنورة، وديروط مع مصر المقاصة.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة عشرة من مجموعة الصعيد غدا الجمعة بمواجهة ملوى صاحب الرابع عشر برصيد 14 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.