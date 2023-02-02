شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير فيريرا من العودة لتدريب الفريق بعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك مصير عودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، عقب مباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين المقبل 5 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطرح مسئولو الزمالك فكرة عودة فيريرا لتدريب الزمالك، خصوصاً أن الفريق الأبيض مقبل على مباريات مهمة في بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولقى الأمر ترحيباً من الجميع بتولى "البروفيسور" مهام القيادة الفنية للفريق مرة أخرى.

ورحب أسامة نبيه، المدير الفني للفريق للزمالك ، بعودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مديراً فنياً للفريق الأبيض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مع العمل معه مدرباً مساعداً فى الجهاز الفني بعد تقريب وجهات النظر بينهما.

ويؤمن أسامة نبيه بالخبرة الكبيرة التى يتمتع بها "البروفيسور" فى التدريب، خصوصاً أنه يعتبر الأخير من المدربين المخلصين الذى قدموا للفريق الأبيض الكثير وجلبوا له الألقاب والبطولات، والفريق يحتاج لجهوده خلال المرحلة المقبلة.