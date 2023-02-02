شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: الأهلي أظهر شخصية قوية أمام أوكلاند سيتى.. ولدينا مواجهة مهمة أمام سياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة.

وأوضح أن اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسئولية، وأظهروا شخصية قوية فى مواجهة منافس مميز، وأن الفريق سوف يطوى هذه الصفحة ويبدأ الاستعداد للمباراة القادمة في البطولة.

وأضاف معلول: "لدينا مواجهة قوية يوم السبت أمام فريق سياتل الذي نحترمه بشدة، وسوف نستعد له لأنه منافس مختلف تمامًا عن أوكلاند، ونشكر كل من ساندنا ونؤكد أن هدفنا تحقيق مركز أفضل مما حققناه خلال المشاركات الماضية".

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.