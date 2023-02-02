شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية للأهلي بعد الفوز على أوكلاند سيتي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثامنة بالبطولة، والتي افتتحت اليوم في مدينة طنجة المغربية بلقاء الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي بالدور التمهيدي منذ بداية مشاركاته عام 2005.

فقد واصل الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في البطولة برصيد 19 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني ومونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل منهما.

كما احتل الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسباني برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.

وعلى صعيد أرقام لاعبي الأهلي فقد تصدر حسين الشحات قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي بالأهلي مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد عشر مباريات، منها ست مباريات مع الأهلي وأربع مع العين الإماراتي، يليه كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج برصيد سبع مباريات لكل منهم، ثم علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة برصيد ست مباريات لكل منهم.