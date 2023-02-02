بركات للاعبى المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ ونمتلك جيلا واعدا.. صور

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى واللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء، استعدادا للقاء الجابون الودي في السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

وأكد بركات فى بداية حديثه ثقته الكبيرة فى إمكانيات وقدرات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي ميكالي واللاعبين وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، مشددا على أن أكثر ما يميز معسكرات المنتخب الأولمبي أن البقاء فيها يكون للاعب الأكفأ والأكثر انضباطا دون التقيد بأسماء محددة.

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "هذا كان الاتفاق الذى جري مع الجهاز الفنى قبل البدء فى مرحلة التكوين، لكى تكون الفرصة سانحة لكل اللاعبين للتواجد ضمن صفوف منتخب بلادهم".