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شكرا لقرائتكم خبر عن بركات للاعبى المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ ونمتلك جيلا واعدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى واللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء، استعدادا للقاء الجابون الودي في السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".
وأكد بركات فى بداية حديثه ثقته الكبيرة فى إمكانيات وقدرات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي ميكالي واللاعبين وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، مشددا على أن أكثر ما يميز معسكرات المنتخب الأولمبي أن البقاء فيها يكون للاعب الأكفأ والأكثر انضباطا دون التقيد بأسماء محددة.
وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "هذا كان الاتفاق الذى جري مع الجهاز الفنى قبل البدء فى مرحلة التكوين، لكى تكون الفرصة سانحة لكل اللاعبين للتواجد ضمن صفوف منتخب بلادهم".
وتابع بركات: "هذا المعسكر لمدة قصيرة لارتباطنا بالتوقف ونأمل فى تقديم ودية قوية ومفيدة على غرار وديتي المغرب فى المعسكر السابق وسنحاول إيجاد فرصة لإقامة معسكر آخر قبل مواجهة زامبيا لمزيد من التركيز والإعداد".
بركات مع لاعبى المنتخب الأولمبى
بركات مع لاعبى المنتخب الأولمبى
بركات مع لاعبى المنتخب الأولمبى
بركات مع لاعبى المنتخب الأولمبى