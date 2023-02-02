شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يبدأ تجهيز الصفقات الثمانية لأسوان لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان برنامج تدريبي مكثف لصفقات الانتقالات الشتوية بعدما أتم نادى أسوان 8 تعاقدات رسمية قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويواصل الرمادي عمله الجاد مع علاء سلامة الظهير أيمن وبلال السيد وسط الملعب ومحمود فهمى المهاجم وسيف العجوز مهاجم جناح، أحمد أشرف وسط الملعب ومحمد حمدى ميسى وسط المهاجم ومحمد المرسى وسط المهاجم وحسام عرفات المهاجم جناح تمهيدا للدفع ببعضهم في مباراة الداخلية المقرر لها الأحد المقبل.

ووافقت إدارة الكرة بأسوان على إعارة بنية البيع للاعب أحمد بلحاج لنادى الزمالك و إعارة اللاعب محمود صلاح لنادى زد بالقسم الثانى وانتقال اللاعب إبراهيم عايش لغزل المحلة، وتم فسخ التعاقد بالتراضي مع محمود نعيم الظهير الأيمن.

وقدم المغربي أحمد بلحاج مستويات مميزة مع أسوان في لنصف الأول من هذا الموسم جعله محط اهتمام العديد من الأندية قبل أن يظفر به الزمالك.

بلحاج سجل هذا الموسم مع أسوان ثلاثة أهداف في الدوري، وصنع 7 آخرين، حيث سجل في شباك فيوتشر وفاركو، وسجل هدفا في تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين.

وتنازل المغربي أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان عن قيمة القسط الثاني من مستحقاته والذي كان مقررا سداده اليوم من النادي الجنوبي، مقابل إتمام إعارته للزمالك.