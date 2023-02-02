شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: نطمح فى الفوز بلقب كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سعادته البالغة بالفوز على حساب أوكلاند سيتى بثلاثية نظيفة فى افتتاح كأس العالم للأندية، والتأهل لربع نهائى البطولة، لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى، مؤكدًا أن الفريق يستحق هذا الفوز الكبير.

وأهدى الشحات الفوز على أوكلاند إلى عائلته، قائلًا: "عائلتى دائمًا هم أكبر داعم لى فى مسيرتى الكروية، هذا اليوم يشهد مناسبة عيد ميلاد والدتى كما أن الشهر نفسه يشهد عيد ميلاد زوجتى ونجلى، لذلك أهدى لهم الفوز والهدف، وأتمنى أن أكون سببًا فى إسعادهم دائمًا".

وتوجه الشحات بالتهنئة لجماهير الأهلى التى تساند الفريق باستمرار، مبديًا سعادته بالتوفيق دائمًا فى مباريات كأس العالم للأندية، التى شهدت تسجيله 3 أهداف بواقع هدف مع العين الإماراتى وهدفين بقميص الأهلي.

وقال الشحات: "لم أشارك أمام البنك الأهلى فى الدورى بسبب آلام فى الركبة ولكن تدربت جيدًا استعدادًا لمباراة أوكلاند فى أجواء باردة للغاية، ونجحت فى الظهور بشكل جيد أمام أوكلاند وتسجيل الهدف الأول فى المباراة".

وتابع الشحات: "أنا وزملائى ضغطنا على أنفسنا وقدمنا أفضل ما لدينا لكى نحقق الفوز. الجميع فى غرفة الملابس سواء كانوا لاعبين أو جهازًا فنيًّا يرغب فى تقديم بطولة جيدة، ونسأل أنفسنا لمَ لا نفوز بلقب كأس العالم؟ فنحن أبطال أفريقيا مرتين على التوالي".

واختتم قائلًا: "حققت الميدالية الفضية مع العين الإماراتى وميداليتين برونزيتين مع الأهلى، وأتمنى أن أحقق الميدالية الذهبية هذه المرة".