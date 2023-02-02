شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم: الفوز على أوكلاند هديتنا للجماهير.. ونتطلع لإنجاز كبير فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، التى تقام فى المغرب.

وأوضح أن الفريق حقق ضربة بداية قوية فى البطولة، وقال إن الفوز هدية لجماهير الأهلى التى ساندت الفريق ودعمته بقوة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا للغاية بعد أن درس أوكلاند بشكل جيد، وأن لكل مباراة حساباتها الخاصة بها، ولهذا سوف يستعد الفريق بشكل مناسب لمواجهة الدور المقبل.

وأضاف عبد المنعم إلى أن الأهلى يتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير فى المونديال، وأن الجميع فى حالة تركيز شديدة لتحقيق أفضل ما يمكن خلال البطولة.

وكانت بعثة الفريق قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد عبد المنعم عقب العودة إلى فندق الإقامة بعد الفوز على أوكلاند بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الأهلى فى المونديال.