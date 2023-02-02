شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: على كولر أن يدرس ساوندرز الأمريكى جيدا وفرض أسلوبه من البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفني الأسبق للنادى الأهلى، أن فوز الفريق أمام أوكلاند سيتي فى مونديال الأندية مهم للمارد الأحمر معنويا.

وأضاف البدرى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت، أنه على كولر أن يدرس سياتل ساوندرز الأمريكى جيدا وفرض أسلوبه من البداية، خاصة أنه فريق متميز فنيا وبدنيا.

وأضاف البدرى أن كولر لم يكن يعرف مستوى لاعبى الأهلى فى البداية، لكن الآن أصبح يعرف مستواهم جيدا. وواصل المدير الفني السابق للنادى الأهلى أن الزمالك سبق وتواصل معه لتدريب الفريق إلا أنه اعتذر لأنه من أبناء الأهلى.

وقال البدرى إن الزمالك ناد كبير وشرف لأى مدرب أن يتولى تدريبه، لكن الأفضل أن يكون كل ناد لأولاده وأنا من أبناء الأهلي، قائلا: "كل ناد أولى بأولاده". وردا على سؤاله عن حلم تدريب الأهلى ما زال يراوده أم لا فقال: "طبعا ليه لأ".