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المنتخب الأولمبى يخوض مرانا قويا استعدادا للجابون.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي مرانا قويا اليوم الأربعاء تحت قيادة ميكالى المدير الفنى وجهازه المعاون الذى يضم تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وليوناردو مدرب الأحمال، وعصام الحضرى مدرب الحراس، ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي، وقاسم قدري للتأهيل البدني ومحمد احمد واحمد شوقي أخصائي التدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.

 

ويختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء، وهو نفس موعد المباراة وسيكون التدريب مفتوحا لمختلف وسائل الإعلام فى أول 15 دقيقة.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى :حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبة.

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد ""، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.

تدريب المنتخب الأولمبى (1)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (1)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (2)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (2)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (3)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (4)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (4)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (5)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

تدريب المنتخب الأولمبى (7)
تدريب المنتخب الأولمبى 

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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