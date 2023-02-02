المنتخب الأولمبى يخوض مرانا قويا استعدادا للجابون.. صور

ويختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء، وهو نفس موعد المباراة وسيكون التدريب مفتوحا لمختلف وسائل الإعلام فى أول 15 دقيقة.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى :حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبة.

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى