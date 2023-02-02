شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حققنا هدفنا أمام أوكلاند.. ونستعد بقوة لمواجهة سياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وعبّر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح الفريق الثقة.
وأضاف المدير الفني للاهلى: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه، مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة".
وواصل كولر حديثه: "في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا بعدما فتح المنافس خطوطه، وهو ما سهل مهمتنا وعاقبناه بتسجيل هدفين".
واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكى المقرر لها يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حصل على مباريات لبطل أمريكا وسوف يشاهدها خلال الساعات المقبلة للتحضير بشكل جيد للقاء المرتقب.