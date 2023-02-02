شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى بيان رسمى: النادى يستحق كل التضحيات ولا وقت للمزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي الإسماعيلي بيانا عن الصفقات التى رصدها النادى لتدعيم صفوف الفريق الأول، من أجل تصحيح المسار وتحقيق الانتفاضة المطلوبة، وجاء البيان كالتالي: "بدايــةً تُعـرب اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عن خالـص تقديرهـا و احترامهــا لجماهيــر النادي الوفيــة وللجهاز الفني والإداري والذى لم يتخلــوا عن مسانــدة النـادى مهما كانت الظروف، ونعلم أن هناك حالة من القلق كانت سائدة لدى الجماهير بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم".

وواصل البيان: "هـذا الملف الذى شغــل بال جمهــور النـادى خلال يوم أمــس خاصـة بعـد التدخـل لــدى الاتحـاد المصــرى لكرة القــدم ومنطقــة كرة القـدم بالإسماعيلية لاتمام قيـد اللاعبيــن بسبب المشاكل المالية والتي لم نكن نتوقع جسامتها".

واستكمل: "يتـوجـه مجلـس إدارة النـادى الإسمـاعيلـى بخالـص العـرفـان والتقـديــر إلـى جمــاهيــره العـريضـة الداعــم الرئيــسـى للنـادى كمـا نــود تقـديــم خالــص الشـكـر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه لخزينة النادى بمبلغ خمسة ملايين جنيه خصصها لمرتبات العامليـن بالنـادى دون سواهـم ووجب علينا أن نوضح ما تـم تنفيــذه خلال الساعات القليلة الماضية من قبل مجلس الإدارة منذ تولى مسئولية إدارة شئون النادى".

أولا: تسلــم مجلـس إدارة النـادى الإسماعيلـى المهمــة أول أمس الموافــق 2023/1/30 فـى تمـام السـاعــة 7.15 مســاءََ بعـد انتهـاء عمليــة التسلـم والتسليــم بيــن مجـلـس الإدارة واللجــان المالية والقانونيـة والإداريــة المشكلـة من قبـل وزارة الشبـاب والرياضــة والتـى بدأت أعمالها فى تمام الساعة 9.00 صباحاً.

ثانيا: فى اليوم الأول تم الاجتماع بلاعبى الفريق الأول والجهاز الفنى وتم صرف مكافأة الفوز على فريق الداخلية بناء علي طلب المدير الفني.

ثالثـا: تــم عمـل جلسـات مـع بعـض اللاعبيــن علـى حدة للحديـث معهــم عن إمكانيـة فسـخ تعاقدهم بالاتفاق الذى يرضى الطرفين أو الموافقــة علـى بيعهم لأنديــة أخــرى والتنــازل عن بعض مستحقاتهم المالية وكل هذا وفقاً لرؤية الجهاز الفني والتي هــي محل اعتبار أمام اللجنـه.