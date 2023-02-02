شكرا لقرائتكم خبر عن سياتل ساوندرز الأمريكي لـ"الأهلي" عقب التأهل لربع نهائى المونديال: نراكم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى سياتل ساوندرز الأمريكي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة إلى لاعبى الأهلى، عقب تأهل المارد الأحمر لربع نهائي كأس العالم للأندية، وجاءت كالتالى: "نراكم قريبا".

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، وذلك في الدور التمهيدي الأول لكأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية.

الأهلي يواجه سياتل بطل الكونكاكاف يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.