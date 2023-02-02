شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يسلم الاتحاد السكندري كأس السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة مساء الأربعاء بتسليم ميداليات المركز الأول وكأس بطولة السوبر موسم 2021/2022 لفريق الاتحاد السكندري رجال.

وتواجد وفد رسمي لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة أبو فريخة داخل صالة نادي الاتحاد السكندري يضم كلا من عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب محسن و حسين البشبيشي أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الحلو المدير التنفيذي.

كما كان فى استقبال وفد الاتحاد كلا من محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة خلال مراسم تسليم الميداليات ولقب البطولة للفريق.