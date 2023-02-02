شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي يكتسح أوكلاند سيتي ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق الأهلي المصري فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ3 أهداف دون رد، في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة، دك الأهلي شباك منافسه بلا رحمة محققا أول فوز له في النسخة الـ19 من كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير/ شباط 2023، ليواصل مشواره بالبطولة.

افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زميلاه محمد شريف وبيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و86.

وضرب الأهلي بذلك موعدا مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت الموافق 4 فبراير الحالي.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي للبطولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير.

يسعى الأهلي في تلك النسخة من كأس العالم للأندية لتحقيق إنجاز تاريخي يتخطى الميدالية البرونزية التي حصدها 3 مرات من قبل كأبرز إنجازاته خلال مشاركاته السبع السابقة.

وكانت البرونزية الأولى للأهلي في 2006 حيث فاز حينها على أوكلاند سيتي 2-0 في الدور الثاني، قبل أن يخسر في قبل النهائي من إنترناسيونال البرازيلي 1-2، ويفوز بعدها في مباراة تحديد المركز الثالث على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1.

وفي نسخة 2020 التي أقيمت مطلع عام 2021، حقق الأهلي البرونزية الثانية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، حيث استهل مشواره حينها بالفوز على الدحيل القطري صاحب الأرض في الدور الثاني 1-0، قبل أن يخسر من بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي 0-2.

وكانت البرونزية الثالثة والأخيرة في 2021 التي أقيمت مطلع 2022، بعد اكتساح الهلال السعودي 4-0 في مباراة المركز الثالث، حيث فاز الأهلي قبلها في الدور الثاني على مونتيري المكسيكي 1-0، ثم خسر من بالميراس البرازيلي 0-2 في قبل النهائي.