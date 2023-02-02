برشلونة يواصل انتصاراته بفوز رابع يعزز صدارته للدوري الإسباني



حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز صدارته لليغا، يوم الأربعاء.



وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف فالنسيا اليوم الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.



وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.



ووضع البرازيلي رافينيا برشلونة في المقدمة بهدف في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.



وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو، بعد ركلة ركنية، وأطلق تسديدة قوية في المرمى من مدى قريب.



لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، عندما كان يحاول تشتيت كرة عرضية من يوسف سابالي، ليقلص الفارق لأصحاب الأرض.



وتلقى وليام كارفاليو لاعب بيتيس بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب الاحتجاج على الحكم.



(رويترز)