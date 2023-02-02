الامارات | الجزيرة يقسو على «غلف إف سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الجزيرة فوزاً كبيراً على فريق «غلف إف سي» بسداسية مقابل هدف واحد، لينهي مغامرة الوافد الجديد الذي أحرج فريق العاصمة في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2-1 فقط. وبدأ الجزيرة أهداف المباراة مبكراً بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق تاناسي، ثم أحرز عمر تراوري الثاني بالدقيقة 35، قبل أن يقلص لاعب «غلف إف سي» محمد ديوب النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني نجح تاناسي في إضافة الثالث بالدقيقة 59، ثم تلته ثلاثة أهداف من الجزيرة من خلال برونو دي أوليفيرا «75»، وأشرف بن شرقي «84»، وجاء الهدف الختامي بتوقيع زايد العامري في الدقيقة 91.