الامارات | 3 أسابيع من البطولات في «الشارقة للفروسية والسباق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز، التي تتضمن ثلاثة أسابيع من بطولات قفز الحواجز.

ويضم الأسبوع الأول بطولة كأس أمم الشارقة الدولية فئة «أربع نجوم» في الفترة من الثاني إلى الخامس الجاري، فيما يشهد الأسبوع الثاني بطولة الشارقة الدولية الـ23 فئة «نجمتين» من 10 إلى 12 الجاري، ويشمل الأسبوع الثالث بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية فئة «خمس نجوم» من 17 إلى 19 الجاري.