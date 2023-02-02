الامارات | نصف نهائي كأس دبي الفضية للبولو ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، اليوم، مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، مع فريق «الإمارات» بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في حين يلتقي في الثانية، فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، مع فريق «الحبتور إيفزا» بقيادة محمد الحبتور.

وعلى ضوء نتيجة المباراتين يتحدد طرفي المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم بعد غدٍ، وفي حال تساوي أكثر من فريقين في عدد مرات الفوز (النقاط) فستحتكم الفرق المتساوية إلى ضربات الجزاء.

يذكر أن هذه النسخة، التي انطلقت يوم 21 يناير الماضي، يشارك فيها فرق: «الإمارات»، «الحبتور إيفزا»، «إيه إم»، «بنجاش»، «ذئاب دبي كافو»، و«بهانديكاب 20 جول».