الامارات | ألمانيا وسويسرا تحصدان المراكز الأولى في «دبي لتنس الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو ولاعبات ألمانيا وسويسرا المراكز الأولى في بطولة دبي للشباب J100، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي.

وأسفرت النتائج في فردي البنات عن فوز الألمانية جوسي دايمس بلقب البطولة.

وفي ثنائي الشباب فاز الألمانيان نيكولا جوسيج ودومنيكان دوكاريو (10-8) و(6-2) و(4-6)، بينما توج اللاعب السويسري نيكولا جوسيج بلقب بطولة فردي الشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي إيغور بليشفتش.

وتوج الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي، الفائزين الأوائل مباركاً لهم فوزهم بكؤوس البطولة، وتحسين مراكزهم في التصنيف الدولي، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للتنس حريص على الاستمرار في تنظيم هذه البطولات، وفقاً للتعاون مع الاتحاد الدولي وخطة المسابقات المعتمدة.