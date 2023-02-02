الامارات | شباب الأهلي وبني ياس إلى نهائي دوري الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا شباب الأهلي وبني ياس، أمس، للمباراة النهائية لمسابقة الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، وذلك على حساب الجزيرة والعين على التوالي، ليضربا بذلك موعداً في المشهد الأخير، إذ ستُقام مواجهة ذهاب النهائي يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعبان الإياب يوم السبت 11 فبراير الجاري.

وجاء صعود شباب الأهلي بفوزه على الجزيرة ذهاباً بثلاثة أشوط نظيفة، وكرر انتصاره إياباً بثلاثة أشواط لشوطين في لقاء الأمس على صالة الممزر بدبي. في المقابل، جاء تأهل «السماوي» بالفوز ذهاباً بثلاثة أشواط نظيفة، وكرر فوزه إياباً في ملعب العين بالنتيجة ذاتها.