الامارات | البطائح ينتزع فوزاً صعباً من كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق البطائح فوزا صعباً أمس، على حساب مضيفه كلباء بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، وضرب موعداً مع عجمان في الدور المقبل. وافتتح كلباء التسجيل عندما ضرب الإيطالي دانيل بيسا كرة قوية برأسه تغير اتجاهها إلى المرمى (6). وسجل السلوفاكي كيش الهدف الثاني لكلباء من ضربة جزاء. ونجح البطائح في تقليص النتيجة عن طريق جورجي بكرة رأسية في الدقيقة 40، لكن حبيب الفردان سجل الثالث لكلباء، بعد تسديدة قوية على مشارف الجزاء في الدقيقة 56، وقلص البطائح النتيجة بالنيران الصديقة، بسبب هدف بالخطأ في مرماه سجله لاعب كلباء كيش (66)، قبل أن يسجل التعادل للبطائح البرازيلي لورانسي (96). وحسم البطائح التأهل بركلات الترجيح (6-5).