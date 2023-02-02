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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

طرح وكيل أعمال لاعبين على أحد أندية أبوظبي، إبرام صفقة تبادلية مع أحد أندية دبي، ينتقل من خلالها مهاجم من الأول، نظير تعاقده مع لاعب شاب متألق من الفريق الثاني، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

عقد

قال مقربون من وكيل لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين، إن اللاعب يدرس فسخ عقده في حال لم تقم إدارة النادي بزيادة راتبه الشهري، نظراً لتلقيه عرضاً مغرياً من نادٍ منافس للانتقال إلى صفوفه.

مشاركة

أعرب لاعب يلعب في أحد أندية دوري المحترفين، عن استغرابه لاستبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة لفريقه، على الرغم من كونه لعب أساسياً في كثير من المباريات، وحظي بتقدير المتابعين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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