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الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا

يوفنتوس - لاتسيو 00:00

- فالنسيا 00:00

الدوري السعودي

الباطن - التعاون 19:00

الشباب - ضمك 19:00

أبها - الخليج 21:30

الدوري التونسي

الترجي - البنزرتي 17:00

الملعب - النجم الساحلي 17:00

الصفاقسي - اتحاد تطاوين 17:00

الدوري العراقي

الشرطة - النجف 18:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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