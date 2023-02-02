الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا
يوفنتوس - لاتسيو 00:00
ريال مدريد - فالنسيا 00:00
الدوري السعودي
الباطن - التعاون 19:00
الشباب - ضمك 19:00
أبها - الخليج 21:30
الدوري التونسي
الترجي - البنزرتي 17:00
الملعب - النجم الساحلي 17:00
الصفاقسي - اتحاد تطاوين 17:00
الدوري العراقي
الشرطة - النجف 18:00
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