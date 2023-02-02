شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: لاعبو الأهلي كانوا فى كامل تركيزهم أمام أوكلاند سيتى.. وأظهروا روحا رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان في كامل تركيزه خلال اللقاء وهو ما ساعد على الفوز بثلاثية.

وقال الشناوي عقب المباراة: "إن الفريق كان في كامل تركيزه قبل المباراة، وكانت هناك روح رائعة بين الفريق بأكمله قبل المباراة".

وأشار الشناوي إلى أن الفريق سيحتفل بالفوز اليوم، مؤكدًا أنه بداية من الغد سيبدأ في التركيز على المواجهة المقبلة بالدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.

وحرص محمد الشناوي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب "ابن بطوطة" لمؤازرة الفريق، مؤكدًا أن تشجيعهم ودعمهم كان واضحًا للفريق منذ بداية اللقاء لنهايته.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.