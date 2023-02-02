شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: "برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال.
"برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال
الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق
توصل مسئولي الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة.
غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا
رئيس سموحة يعلن فشل قيد لاعب الزمالك فى صفوف الفريق
يشارك صفقات الزمالك الجديدة في مران اليوم رغم أزمة القيد المتواجدة بعد رفض مسئولي اتحاد الكرة قيد اللاعبين في قائمة الفريق الأبيض باتحاد الكرة .