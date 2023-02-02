شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: "برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال.

"برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق

توصل مسئولي الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة.

غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء غياب كل من، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و محمد حسام بيسو ومحمد نديم حارس المرمى . رئيس سموحة يعلن فشل قيد لاعب الزمالك فى صفوف الفريق

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل قيد طارق علاء لاعب الزمالك، الذى تعاقد معه النادى السكندرى من نظرائهم فى الأبيض لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل غلق باب القيد الشتوى بالأمس الثلاثاء.