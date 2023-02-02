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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 فى مقدمتها، نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي.
نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي
حقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.
"برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال
الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق
توصل مسئولي الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة.
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