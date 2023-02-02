شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وديانج يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة أوكلاند سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حسين الشحات وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة الطبية بالبطولة بالحصول على العينات اللازمة من الشحات وديانج، في إجراء متبع في البطولات الكبرى. وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، وحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب. وسجل الفريق ثلاثيته عن طريق حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.