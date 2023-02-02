شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه ضد أوكلاند سيتي، وضم تشكيل الأهلي كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بمونديال الأندية، كلا من: علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد أشرف - محمد فخري - مروان عطية – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.