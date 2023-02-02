شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف رجل مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد شريف لاعب النادي الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوكلاند سيتي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد، بعدما سجل هدف فريقه الثاني في اللقاء.

وأضاف محمد شريف، لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد ابن بطوطة، فى افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا في المغرب.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.