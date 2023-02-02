شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الـVAR ينقذ الحكم الصينى فى لقاء الأهلي وأوكلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلي وأوكلاند

المسابقة: كأس العالم للأندية

النتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر

الحكم الصيني: مانينج

فى مباراة من المباريات السهلة تمكن طاقم التحكيم بالعبور بها بدون بطاقات صفراء وكانت أهم الحالات كالتالي:

في الدقيقة 94 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، ويقوم الفار باستدعاء الحكم نتيجة أن المخالفة من خارج منطقة الجزاء، ويعود الحكم ويحتسب المخالفة من خارج منطقة الجزاء، ويشهر البطاقة الحمراء للاعب أوكلاند نتيجة الفرصة المحققة.

اللياقة البدنية: تحمل عام جيد على مدار الشوطين وقراءة جيدة لطرق اللعب.

الحكام المساعدون: تعاونوا بشكل كبير مع الحكم طبقا للقانون.

العقوبات: بطاقة حمراء لاعب أوكلاند سيتى قبل نهاية اللقاء.

تدخل صحيح للـVar في حالة ركلة الجزاء الملغاة، نتيجة أن الحدث من خارج منطقة الجزاء.